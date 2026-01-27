"Mataste a Bernardita": Un chantajista le exigió $85 millones a Omar por su silencio en El Jardín de Olivia

27 en. 2026 - 17:20 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, un mensaje anónimo alertó a Omar (César Sepúlveda) mientras compartía unas copas con Vanessa (Begoña Basauri).

"Yo sé lo que hiciste. Mataste a Bernardita Vial", le dijo un desconocido interlocutor. De inmediato, la preocupación se apoderó de ambos ante el destape de lo que ocurrió esa funesta noche.

Primero creyeron que Diana (Nicole Espinoza) estaba tras el texto, pero pronto descubrieron que había un interés económico. "Mi silencio tiene un precio. Quiero 85 millones. Mañana te llamo y te doy instrucciones", dijo el o la chantajista.

Una ayuda de Burgos

Omar no iba a permitir que alguien juegue con él, así que llamó a Burgos (Juan Carlos Cáceres) para que sea su detective privado.

"Me acaba de llegar una desagradable sorpresa y necesito que averigüe quién está detrás de todo esto", solicitó Droguett al subprefecto, mientras Santana (Matías Oviedo) luchaba por escuchar su conversación tras la puerta.