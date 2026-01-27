"Júrame que lo vas a intentar": Samu implora a Ignacia evitar que Luis Emilio se lo lleve en EJDO

27 en. 2026 - 17:32 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y su familia discutían sobre la custodia de Samuel (Simón Beltrán), tras enterarse que Luis Emilio (Alejandro Trejo) busca arrebatarles al adolescente.

Precisamente, el más afectado en esta situación las escuchó y exigió saber si Walker se lo llevaría a la fuerza. Gloria (Francisca Gavilán) quiso esconderle la realidad, pero Diana le confesó todo.

La promesa de Nacha

En la casa de los Guerrero también estaba Ignacia (Cota Castelblanco) y Samu apeló a ella para intervenir.

El Jardín de Olivia / Mega

"Él es tu papá, dile que no me puede hacer esto. Intenta convencerlo porque somos medio hermanos y no me puede hacer esto. No me puede obligar a estar con él. Júrame, por lo menos, que lo vas a intentar, ¡júramelo!", pidió.

Ella lo tomó de las manos y prometió hacer todo lo posible.