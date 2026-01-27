"Jamás le va a dar amor": El duro reproche de Clemente a su padre por la custodia de Samu en EJDO

27 en. 2026 - 17:28 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) se opuso a que Luis Emilio (Alejandro Trejo) obtuviera la custodia de Samuel (Simón Beltrán).

Para protegerlo, se plantó frente a su padre con una seria advertencia: "Si usted continúa con pedir la tuición de Samuel, en ese juicio yo voy a hablar de todo lo que le ha hecho a la familia de Diana y que todo el mundo sepa que si hablamos de monstruos, usted es peor que un asesino".

"Usted no es ejemplo de paternidad"

Como siempre, el empresario acusó a los Guerrero de ser unos delincuentes responsables de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra). Samuel estaría mejor bajo su techo, protegido del peligro.

El Jardín de Olivia / Mega

Su hijo mayor no se dejó engañar porque conoce bien la verdadera cara de Luis Emilio.

"Usted no es ejemplo de paternidad y yo no voy a permitir que le siga haciendo daño. Si él crece acá, puede tener oportunidades que no habría tenido, pero jamás va a tener algo mucho más importante que la familia de Diana sí le puede dar: ellos están dispuestos a dar la vida por Samuel. Usted jamás le va a dar amor y eso lo sé por experiencia", aseveró.