"Jamás le va a dar amor": El duro reproche de Clemente a su padre por la custodia de Samu en EJDO

  • Por Marcela Paillape

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) se opuso a que Luis Emilio (Alejandro Trejo) obtuviera la custodia de Samuel (Simón Beltrán).

Para protegerlo, se plantó frente a su padre con una seria advertencia: "Si usted continúa con pedir la tuición de Samuel, en ese juicio yo voy a hablar de todo lo que le ha hecho a la familia de Diana y que todo el mundo sepa que si hablamos de monstruos, usted es peor que un asesino".

"Usted no es ejemplo de paternidad"

Como siempre, el empresario acusó a los Guerrero de ser unos delincuentes responsables de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra). Samuel estaría mejor bajo su techo, protegido del peligro. 

Su hijo mayor no se dejó engañar porque conoce bien la verdadera cara de Luis Emilio. 

"Usted no es ejemplo de paternidad y yo no voy a permitir que le siga haciendo daño. Si él crece acá, puede tener oportunidades que no habría tenido, pero jamás va a tener algo mucho más importante que la familia de Diana sí le puede dar: ellos están dispuestos a dar la vida por Samuel. Usted jamás le va a dar amor y eso lo sé por experiencia", aseveró. 

