Samuel se fugó de casa: Así fue la frenética búsqueda de Diana por hallar a su hermano en El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Samuel (Simón Beltrán) teme que Luis Emilio (Alejandro Trejo) se lo lleve a vivir con él y antes de que eso suceda, prefirió escapar. 

Tras de sí dejó una carta que decía: "Familia, no se urjan, porfa... yo voy a estar bien. Dejé el celu para que no me siguieran. Cuando llegue al lugar donde me voy a esconder, las llamo para que estén tranquilas. Sorry, pero no voy a dejar que me pillen como a mi papá. Las quiero mucho".

Pero además del peligro que podría correr en las calles, está su frágil condición de salud. Diana (Nicole Espinoza) tenía que encontrarlo lo antes posible y dedujo que podría ir hacia Valparaíso.

Un reencuentro en el terminal

Clemente (Pipo Gormaz) la acompañó al terminal de buses y afortunadamente lo encontraron en el andén. Ambos intentaron tranquilizarlo de que no se concretaría el traspaso de tuición, pero Samu desconfió. 

"Fue culpa de él y su hermana que el papá esté preso. Ellos lo acusaron de que tenía la pistola y quieres que confíe en ellos. No me jures eso, Diana, porque nosotros somos los que perdemos; siempre perdemos", acusó el adolescente. 

"No te estoy jurando que vamos a ganar. Lo único que te puedo jurar es que yo voy a pelear para que no te separen de mi lado nunca. (...) Ya nos quitaron a nuestra mamá, nos separaron de mi papá. No dejes que nos separen a nosotros", rogó su hermana. 

