¿Quiere ayudar o tiene una intención personal? Los celos afloran entre Santana y Clemente en EJDO

29 en. 2026 - 17:34 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) se cruzó con Santana (Matías Oviedo) afuera de la casa de los Guerrero y aprovechó la oportunidad para pedirle que no aliente más a Diana (Nicole Espinoza) en su investigación; podría echarse encima a la fiscal Montes (Susana Hidalgo).

Pero en lugar de cooperar, el comisario insistió en que Diana merece justicia. "No se preocupe tanto, señor Walker. ¿Usted quiere que nos quedemos de brazos cruzados mientras al papá de la señorita Guerrero lo meten preso, sabiendo que muy probablemente es inocente? Al contrario de usted, señor Walker, yo sí quiero ayudar a la señorita Guerrero".

Esta comprometida ayuda de Gabriel hizo dudar Clemente, quien cuestionó al policía sobre sus verdaderos motivos para acompañar a la terapeuta. ¿Es justicia o algo más?

El Jardín de Olivia / Mega

Diana raya la cancha

Diana alcanzó a escuchar parte de su discusión y quiso aclarar las cosas con Santana.

"Quería decirte que estoy infinitamente agradecida, pero si tú estás haciendo esto porque... si tú sientes que hay algo más entre nosotros, no quiero que se confundan las cosas", señaló ella.