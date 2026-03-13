Entró a la fuerza a su departamento: Este fue el estado en que Vanessa encontró a Omar en El Jardín de Olivia

13 mar. 2026 - 17:12 hrs.

En el capítulo 252 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se percata que Omar (César Sepúlveda) no asistió a la oficina y, además, decidió cancelar todas sus reuniones.

Preocupada porque no contesta sus llamadas, la periodista acude a su departamento para conocer su estado.

Vanessa se lleva gran sorpresa en el departamento de Omar

Con ayuda del conserje, Vanessa logra ingresar y se encuentra al empresario tendido en el piso, inconsciente y con un arma en su mano derecha.

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Desesperada, se tira sobre él y logra despertarlo, momento en que Omar rompe en llanto y le expresa su desesperación por escapar de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"Nada va a estar bien, vamos a seguir siendo los mismos de siempre y vamos a seguir tapándole las asquerosidades a Luis Emilio y él va a seguir cagándole la vida a la gente (...) No puedo más", expresó deshecho.