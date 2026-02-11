Joaquín descubrió el secreto de Ignacia en El Jardín de Olivia: "¿Vale la pena todo lo que estás haciendo?"

11 feb. 2026 - 17:28 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) visitó a Ignacia (Cota Castelblanco) en su nuevo departamento para entregarle los documentos del divorcio. La joven se veía aletargada, muy distinta a su vitalidad usual.



Fue entonces que Undurrgada vio el pastillero de Bernardita (Catalina Guerra) y dedujo correctamente que su ex se está automedicando.

Nacha no lo negó: "Son los ansiolíticos de mi mamá. No es para tanto tampoco. He tenido problemas para dormir y ahora me tomé una mitad para poder descansar, eso es todo".

El Jardín de Olivia / Mega

Los sacrificios de Ignacia

Esta ha sido una época dura para Ignacia. La muerte de Bernardita, la lejanía de Karina (Jacinta Rodríguez) y el quiebre definitivo con Luis Emilio (Alejandro Trejo) la sumieron en una tristeza que apenas puede soportar.

Joaquín defendió a su suegro e hizo hincapié en que Nacha ha tocado fondo: "Mírate, ¿de verdad vale la pena todo lo que estás haciendo? (...) Yo sé lo que es estar enamorado y hacer lo imposible por estar con esa persona, pero tú ya sacrificaste trabajo, familia, un montón de cosas y ni siquiera estás con Karina".