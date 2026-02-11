"Todo lo que te dije no era verdad": Gonzalo se retractó y negó tener evidencias contra Omar en EJDO
En este capítulo de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) recibió una llamada de Gonzalo (Juan Carlos Maldonado). El periodista canceló el acuerdo que tenía con el joven Walker y negó tener cualquier evidencia sobre Omar (César Sepúlveda) o el crimen de Bernardita (Catalina Guerra).
"Todo lo que te dije no era verdad. Yo nunca tuve pruebas de nada. (...) No tengo nada que darte a cambio de tu plata, esto solo lo inventé para sacarte unas lucas", dijo Carrasco tras las amenazas de Burgos (Juan Carlos Cáceres).
Santana (Matías Oviedo) le advirtió que si escondía o destruía evidencia, podría ser detenido como cómplice y encubridor, pero el miedo de Gonzalo fue tan grande que guardó silencio y pidió que no lo molesten más.Ir a la siguiente nota
Un plan B de Santana
¿Qué hacer si ya no pueden echar mano de las imágenes que delatan a Omar como culpable? El comisario tuvo una idea y le pidió a Bastián marcar la ubicación exacta donde sucedió el secuestro del reportero.
"Creo que tengo una forma de hacer que Héctor y Omar respondan por lo que hicieron", anunció.Ve el capítulo en