"Todo lo que te dije no era verdad": Gonzalo se retractó y negó tener evidencias contra Omar en EJDO

11 feb. 2026 - 17:16 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) recibió una llamada de Gonzalo (Juan Carlos Maldonado). El periodista canceló el acuerdo que tenía con el joven Walker y negó tener cualquier evidencia sobre Omar (César Sepúlveda) o el crimen de Bernardita (Catalina Guerra).

"Todo lo que te dije no era verdad. Yo nunca tuve pruebas de nada. (...) No tengo nada que darte a cambio de tu plata, esto solo lo inventé para sacarte unas lucas", dijo Carrasco tras las amenazas de Burgos (Juan Carlos Cáceres).

Santana (Matías Oviedo) le advirtió que si escondía o destruía evidencia, podría ser detenido como cómplice y encubridor, pero el miedo de Gonzalo fue tan grande que guardó silencio y pidió que no lo molesten más.

El Jardín de Olivia / Mega

Un plan B de Santana

¿Qué hacer si ya no pueden echar mano de las imágenes que delatan a Omar como culpable? El comisario tuvo una idea y le pidió a Bastián marcar la ubicación exacta donde sucedió el secuestro del reportero.

"Creo que tengo una forma de hacer que Héctor y Omar respondan por lo que hicieron", anunció.