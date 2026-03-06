Diana es duramente cuestionada en audiencia por tuición de Olivia en EJDO: "Ha tenido un tremendo retroceso"

06 mar. 2026 - 17:20 hrs.

En el capítulo 248 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) es cuestionada por sus verdaderas razones para entrar a trabajar con Olivia (Violeta Silva) durante la audiencia sobre la tuición legal de la niña.

Diana explica que: "No quería cobrar venganza... Yo lo único que quería era saber qué pasó con mi mamá". A lo que la abogada le cuestiona su falta de profesionalismo al tener otras razones para entrar a la casa de Olivia.

"Usted ha incurrido en una falta gravísima al haber abusado del vínculo con su paciente de tan solo 9 años", acusa la abogada de Pepa (Katyna Huberman).

"Cada día que yo estuve en esa casa, traté de hacer mi trabajo lo mejor posible, hay profesionales e informes que avalan los avances que tuvo la Oli cuando yo fui su terapeuta ocupacional", aclara Diana ante la acusación que le están haciendo.

Los informes no ayudaron a Diana

Sin embargo, los informes más recientes la condenan: "Las últimas semanas Olivia ha tenido un tremendo retroceso... ha presentado múltiples síntomas de trauma emocional... desde que su abuelita fue brutalmente asesinada".

Diana responde que ella no es culpable de lo que pasó con Bernardita, pero la abogada le recuerda que es su padre quien está en prisión preventiva como culpable del asesinato de la abuela de la niña.

"Usted con la mano en el corazón, ¿Realmente cree que Olivia está mejor ahora que antes de conocerla?", finaliza la abogada de Pepa, quien busca la tuición legal de la niña.