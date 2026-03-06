"No hay otra forma": La extrema decisión de Diana para ayudar a que Clemente se quede con Olivia en EJDO

06 mar. 2026 - 17:10 hrs.

En el capítulo 248 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) llama a Pepa (Katyna Huberman) para decirle que se alejará si ella se compromete a no quitarle la tuición legal de Olivia (Violeta Silva) a Clemente (Pipo Gormaz).

El padre de Oli escucha la conversación y demuestra su descontento con la decisión que Diana tomó, pero ella no da su brazo a torcer: "Aunque se me rompa el corazón, yo tengo que hacerlo. No puedo dejar que te separen de tu hija".

Clemente cree que es posible convencer a Pepa

"Si logramos comprobar que tu papá es inocente, entonces la Pepa se va a dar cuenta que estaba equivocada contigo", le suplica Clemente, pero Diana le recuerda que la audiencia es al día siguiente, que no hay tiempo. El padre de la niña insiste en que podrán encontrar otra forma de hacerlo.

"Clemente, no hay otra forma... Ojalá la hubiera, pero tú sabes que no existe", le explica la terapeuta.