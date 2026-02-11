Santana le ganó a Burgos en su propio juego: El comisario consiguió incriminatoria evidencia en EJDO

11 feb. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) se adelantó a cualquier jugada de Burgos (Juan Carlos Cáceres) y llegó primero a la cafetería donde secuestraron a Gonzalo (Juan Carlos Maldonado).

Así es como consiguió las imágenes de una cámara de seguridad en la que claramente aparece el subprefecto llevándose a la fuerza al periodista.

Junto a Diana (Nicole Espinoza), los dos se alegraron porque aunque no tengan las fotos de Omar (César Sepúlveda), esta podría ser evidencia que obligue al policía y al director ejecutivo a declarar por qué trabajan juntos.

El Jardín de Olivia / Mega

Un balde de agua fría para Héctor

Unas horas después de Santana, Burgos fue al mismo lugar para hacer exactamente lo mismo: llevarse las imágenes, pero para destruirlas.

Una mesera le dio malas noticias. "Con respeto, pero ustedes no se organizan muy bien. No hace mucho vino un colega suyo por lo mismo y ya se llevó las grabaciones. ¿Comisario Gabriel Sandoval puede ser?", dijo ella y Burgos, pese al error en el apellido, supo que su amigo era quien estaba investigándolo.