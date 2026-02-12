Leonor le pide a Bastián no rendirse con Jessica en EJDO: "Si todavía la amas, tienes que pelear por ella"
En este capítulo de El Jardín de Olivia, Leonor (Romina Norambuena) está en la mira de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y por eso no puede arriesgarse directamente. Quiere proteger a Jessica (Ignacia Sepúlveda) y necesita otro camino para lograrlo.
El único que podría salvarla de su jefe es Bastián (Alonso Quintero), así que fue directamente a su departamento para rogarle que luche por su amor.
"Ella sigue enamorada de ti. Basti, por favor, si tú todavía la amas, tienes que pelear por ella. Por favor, antes de que sea tarde, pelea por ella", le suplicó.
¿Bastián tiene un rival?
La insistencia y esta extraña actitud de Leonor -nunca antes lo había visitado- le hicieron dudar. ¿Hay alguien más que está interesado en la periodista y él no lo sabe?
Por miedo a Luis Emilio, Leonor no le pudo contar la verdad e insistió en que solo quiere el bienestar de su amiga.