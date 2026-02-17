Karina corrió al rescate de Ignacia: Luis Emilio prohibió su entrada al departamento de su hija en EJDO

17 feb. 2026 - 17:20 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) llamó inmediatamente a Ignacia (Cota Castelblanco) para contarle que el principal obstáculo para estar juntas, desapareció. Oficialmente, la custodia de Samu (Simón Beltrán) está en manos de Diana (Nicole Espinoza).

Pero mientras estaba al teléfono, la artista notó un extraño tono de voz de Nacha. "Ay, me mareé", dijo la menor de los Walker, perdiendo el equilibrio y cayendo inconsciente al suelo.

Kari no puede entrar

Sin obtener más respuesta, Karina salió corriendo al departamento de su pareja. Para su sorpresa, el conserje le informó que tiene la entrada prohibida al edificio.

El Jardín de Olivia / Mega

Preocupada por la salud de Ignacia en lugar de absurdas restricciones, entró a la fuerza para socorrerla, pero ella no parecía tener reacción.

En tanto, el hombre de la recepción sacó una tarjeta de su billetera para llamar y avisar que Karina ingresó sin permiso.