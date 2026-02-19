"Es la única manera que tengo de protegerla": Bastián se arrepiente de contarle la verdad a Jessi en EJDO

19 feb. 2026 - 17:12 hrs.

En este capítulo 237 de El Jardín de Olivia, Flavia (María Pedrique) cumplió con su promesa y se encontró con Jessica (Ignacia Sepúlveda) para contarle la verdad. Bastián (Alonso Quintero) no la engañó y efectivamente fue drogado esa noche.

Pero cuando estaba a punto de revelar cómo sucedieron las cosas, el joven Walker se arrepintió, afirmando que efectivamente le fue infiel a la periodista.

Esto arruinó la última oportunidad que tenía de recuperar su relación, pero había un importante motivo para hacerlo.

El Jardín de Olivia / Mega

"Hay pocos hombres como tú"

Cuando Jessica se fue del departamento, Bastián le explicó a una confundida Flavia que "me metí en problemas con gente que podría hacerle daño a la Jessi y es la única manera que tengo de protegerla".

La acompañante se conmovió por este gesto de nobleza y amor verdaderos: "Hay pocos hombres como tú, cariño. Te lo digo de verdad y perdóname por estar metida en todo esto. Suerte".