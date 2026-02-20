"Me acabas de cag... la vida": Así reaccionó Joaquín tras ser humillado públicamente en El Jardín de Olivia

20 feb. 2026 - 17:59 hrs.

En este capítulo 238 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) exigió explicaciones a Ignacia (Cota Castelblanco), luego de que se hablara públicamente de la relación que la menor de los Walker tiene con Karina Mendoza (Jacinta Rodríguez).

"¿Por qué, Nacha? ¿Por qué hicieron eso? ¿Tú te das cuenta que me acabas de cag... la vida, Ignacia Walker?", señaló él con consternación debido a que su familia y amigos descubrieron que su matrimonio es una mentira.

"Quizá a ti te da lo mismo lo que la gente opine, pero a mí me importa que me vean la cara de imbécil y me importa mucho más que me vean la cara de un imbécil al que le pusieron el gorro con una lela poblacional. (...) Yo le mentí a todo el mundo por ti y tú me pagas humillándome delante de todo Chile", dijo el joven empresario.

El Jardín de Olivia / Mega

Joaquín y los "muertos en el camino"

Ignacia se disculpó por no pensar en las consecuencias de esta decisión, pero no sirvió de nada.

"Tú papá jamás va a aceptar que estés con una mujer y mucho menos con una mujer como esa. Mientras tú no lo aceptes y no lo entiendas, van a seguir quedando muertos en el camino. Ahora fui yo, pero después va a ser la Karina", advirtió Undurraga a su esposa.