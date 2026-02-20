"Voy a cortar este problema de raíz": Luis Emilio intimidó a Karina acompañado de Félix en EJDO

20 feb. 2026 - 17:55 hrs.

En este capítulo 238 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) perdió la paciencia ante el video denuncia de Karina (Jacinta Rodríguez).

Los accionistas del Grupo Walker, la opinión pública y el padre de Joaquín (Francisco Dañobeitia) querían respuestas ante los dichos sobre el empresario y la relación de Ignacia (Cota Castelblanco) con otra mujer.

Furioso, tomó una decisión que comunicó a Joaco: "Mi hija y esa enferma me están descuerando públicamente y no es capaz de contestarme el teléfono. No sé que vas a hacer tú, pero lo que es yo, voy a cortar este problema de raíz. No voy a dejar que esa camiona degenerada trapee el piso conmigo".

El Jardín de Olivia / Mega

Félix vuelve a causar terror

Karina estaba sola en casa cuando el viudo de Bernardita (Catalina Guerra) hizo su aparición. "Debes haber disfrutado mucho haciendo ese videíto. Bueno, chiquilla, ahora vas a tener que responder por eso".

Pero no él sería quien ejecute el castigo. Para eso lo acompañaba Félix (Matías Schudeck), a quien la artista ya conocía y no en las mejores circunstancias.