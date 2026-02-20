Karina perdió el miedo y habló públicamente de los ataques de Luis Emilio en EJDO: "Me ha maltratado"
En este capítulo 238 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) se arriesgó y prendió la cámara. Ante todo Chile, la joven hizo una denuncia pública contra Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) que se hizo viral.
"Ya ha sido demasiado tiempo quedándome callada y dejando que este hombre me pase por encima. (...) Este hombre me ha insultado, me ha amenazado, me ha maltratado, no solamente a mí, sino a mi familia", comenzó la artista.
"Queremos vivir nuestro amor"
Karina se abstuvo de hablar del crimen contra su tía Ángela (Ana Domínguez) o la detención de Raúl (César Caillet). Su mensaje era sobre el amor que siente por Nacha (Cota Castelblanco) y cómo el padre de ella ha interferido constantemente.
"Aunque a este caballero no le guste, Ignacia Walker y yo estamos enamoradas y no hemos podido vivir nuestra relación porque don Luis Emilio no nos acepta, no nos deja. Queremos vivir nuestro amor sin hacerle daño a nadie", pidió.
Tras terminar su declaración, Karina fue felicitada por su familia ante su acto de valentía.