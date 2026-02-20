"Usted no va a hablar con nadie": Burgos impidió el testimonio de Omar a punta de pistola en EJDO

20 feb. 2026 - 17:50 hrs.

En este capítulo 238 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) pasó a buscar a Vanessa (Begoña Basauri) para dar juntos su declaración a la fiscal Montes (Susana Hidalgo), pero la periodista tenía otros planes para esa tarde.

El subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres) estaba en el departamento con la misión de impedir este arranque de sinceridad del director ejecutivo.

No habrá segundas oportunidades para Omar

"Usted no va a ir a hablar con nadie. Usted sabe que es asunto mío (porque) si usted abre la boca, caemos todos y yo tengo una familia que depende de mí, así que no puedo permitirlo", zanjó el policía mientras sujetaba su pistola de servicio como amenaza.

El Jardín de Olivia / Mega

Droguett desafió a que disparara y se acercó a la puerta para marcharse, pero finalmente se detuvo ante las súplicas de Vanessa para no arriesgar su vida.

Burgos prometió mantener esta situación al margen de Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero no habrá una segunda oportunidad. Si Omar intenta dar testimonio, ya sabe qué le sucederá.