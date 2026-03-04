"No voy a dejar que eso pase": La desesperada promesa que tuvo que hacer Clemente a Olivia en EJDO

04 mar. 2026 - 17:20 hrs.

En el capítulo 246 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) debe tomar medidas desesperadas y realizar una promesa a Olivia (Violeta Silva) que no sabe si va a cumplir.

Y es que Luis Emilio (Alejandro Trejo) cuenta a su nieta que se debe ir preparando, ya que pronto tendrá que dejar la cercanía con su padre y aprender a vivir con su abuela Pepa (Katyna Huberman).

Esta situación deja a la niña muy intranquila, por lo que de inmediato comienza a preguntar a Clemente sobre las palabras que lanzó su abuelo.

El Jardín de Olivia / MEGA

La promesa de Clemente a Olivia

"Yo te prometo que no voy a dejar que eso pase", afirma Clemente, y ante la pregunta de Olivia de si está seguro, él asegura que "yo no voy a dejar que nadie nos separe, yo te hice un pinky promise, y si te hice una pinky promise no me queda otra que cumplirla, mi amor, así que confía en mí".

En esa línea, volvió a aclarar que "yo no voy a dejar que nadie nos separe", pero Diana (Nicole Espinoza) no está muy de acuerdo con estas declaraciones, ya que la situación es mucho más compleja con Luis Emilio de por medio.