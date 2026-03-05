Ignacia y Bastián dejan sin palabras a Pepa con confesión acerca de Omar y Luis Emilio en El Jardín de Olivia

05 mar. 2026 - 17:10 hrs.

En el capítulo 247 de El Jardín de Olivia, los hermanos Walker buscan convencer a Pepa (Katyna Huberman) de que le deje la tuición legal de Olivia (Violeta Silva) a Clemente (Pipo Gormaz).

En la conversación, Ignacia (Cota Castelblanco) y Bastián (Alonso Quintero) le explican que ellos tienen una visión de Diana (Nicole Espinoza) creada por ellos mismos desde que la conocieron y que su sobrina estará mejor con su padre.

La abuela de Olivia les replica que ella confía en Luis Emilio y que conoce acerca del resentimiento que tiene la familia Guerrero hacia los Walker, además de explicar que el tío de Diana fue quien asesinó a Bernardita.

"La versión de mi papá es cualquier cosa menos la verdad", le dice Bastián (Alonso Quintero), a lo que Pepa le pide que le expliquen lo que están diciendo. Ellos responden que, como tíos de la niña, ven el avance que ha tenido desde que conoce a Diana, que ha hecho amigas y ha vuelto a sonreír.

Mega

La confesión de los hermanos

"Es muy probable que Raúl Guerrero (César Caillet) no haya sido quien mató a mi mamá", confiesa Ignacia. Pepa queda descolocada con lo que le dicen y exige saber quién es el verdadero asesino de Bernardita (Catalina Guerra).

Bastián contesta seguro: "Omar Droguett... Omar (César Sepúlveda) y mi papá mataron a mi mamá".