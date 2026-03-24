Bastián regresa a Chile y revela lo que pasó con su relación con Jessica en El Jardín de Olivia
En el capítulo 259 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) llega de sorpresa a la celebración del bautizo de Berni, la hija de Ignacia (Cota Castelblanco) y Joaquín (Francisco Dañobeitia).
Y es que, tras pasar dos años fuera de Chile, Bastián regresa al país para este hecho importante en la vida de su sobrina, y confiesa a Ignacia y Clemente (Pipo Gormaz) que pudo volver porque no se logró comprobar que intentó matar a Luis Emilio (Alejandro Trejo).
El joven expresa que le está yendo muy bien en Londres. Sin embargo, extraña a su familia y estar lejos de su padre le hace muy bien, aunque siempre está con la nostalgia en su mente.
Bastián quiere ver a Jessica
Es así como Ignacia le pregunta por Jessica (Ignacia Sepúlveda) a Bastián, pero él afirma que desde que se separaron, no pudo contactarse con ella, ya que lo bloqueó de todos lados.
"Fue muy abrupto, todo muy raro", expresa Bastián, y aclara que después de ver a Clemente, Ignacia y a sus sobrinas, su siguiente prioridad es conversar con su expolola en persona.
A raíz de esto, el joven llama a Omar (César Sepúlveda) para saber dónde está trabajando la periodista, ya que él fue quien le consiguió un nuevo empleo tras su salida del Grupo Walker.Ve el capítulo en
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