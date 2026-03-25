"No me busques, no me llames": La extraña reacción de Jessica al volver a ver a Bastián en El Jardín de Olivia
En el capítulo 260 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) va en búsqueda de Jessica (Ignacia Sepúlveda) en su nuevo trabajo.
La joven periodista se entera de esto gracias a Omar (César Sepúlveda) e intenta salir temprano de su trabajo. Sin embargo, en la recepción choca con Bastián, quien venía entrando.
Es así como se da uno de los reencuentros más esperados, pero ella no se muestra tan feliz al ver a su expareja, lo que Bastián nota.
Jessica no quiere nada con Bastián
Precisamente, Bastián quiere salir con ella, pero recibe una constante negativa. Ante esto, el menor de los Walker pregunta si hay un problema con él.
"¿Es por algo que yo hice? ¿Por eso estás así conmigo?", consulta Bastián, a lo que ella afirma que no, pero Bastián insiste en llegar al fondo del asunto.
"A ver, Bastián, para mí tampoco es fácil todo esto, no tengo nada más que explicarte, por favor, no me busques más, no me llames más, yo no quiero nada que ver contigo, ni con tu familia", asegura Jessica, dejando al joven con muchas incógnitas.