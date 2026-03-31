"Estoy dispuesto a asumir": Omar se redime ante Diana y pide perdón por sus incontables crímenes en EJDO

31 mar. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 264 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) está preparando su declaración con el fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal), pero antes pide un tiempo a Diana (Nicole Espinoza).

Precisamente, el ejecutivo se para frente a la sobrina de Gloria (Francisca Gavilán) y le pide perdón por todo lo que pasó y todo el mal que le hizo a su familia en el transcurso de los años.

Diana, fiel a su estilo, afirma que no es ella la que le debe pedir perdón, sino que él mismo se debe perdonar por todas sus acciones.

El Jardín de Olivia / MEGA

La fuerte frase de Omar

Una vez dada su declaración al fiscal Santibáñez, Omar mira a Diana y le dice: "cuando venía para acá me estaba acordando de ese día que me diste vuelta la cara de una cachetada y me dijiste que ojalá que todo el dolor que te había causado a ti y a toda tu familia me acompañara el resto de mi vida".

"Y que si podía, que me sirviera para hacer algo decente con eso, no sé si esto es decente lo que estoy haciendo, pero solo quiero decirte que estoy dispuesto a asumir toda mi responsabilidad y te juro que te lo digo de todo corazón, que ojalá Luis Emilio pague por todo el daño que le ha hecho a tu familia, que te ha hecho a ti", afirma.