"Me voy a hacer cargo de que pague": Gloria le juró a Samuel que hará justicia por su madre en EJDO

09 abr. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 270 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) le reveló a Samu (Simón Beltrán) la verdadera forma en que falleció Ángela (Ana Domínguez): Luis Emilio (Alejandro Trejo) es el culpable y también está tras el crimen de Bernardita (Catalina Guerra).

El adolescente le reprochó a su hermana seguir confiando en la justicia, a sabiendas que Raúl (César Caillet) lleva dos años detenido siendo inocente.

Para él, la única manera de detener a Walker es tomando venganza con sus propias manos.

El Jardín de Olivia / Mega

Un compromiso por Ángela

Frustrado y lleno de rabia, Samu se encerró en su dormitorio y Gloria (Francisca Gavilán) lo intentó consolar porque entiende perfectamente esa sensación de desamparo ante el poder.

Por eso, decidió hacerle una promesa a su sobrino: "Por la memoria de tu madre, yo me voy a hacer cargo de que él pague como se merece".