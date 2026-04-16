Se enfrentaron a Santana: El "Rucio" y Félix irrumpieron para atacar a los Guerrero en El Jardín de Olivia

16 abr. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 275 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) descubrió a dos intrusos en el patio y, de inmediato, ella y su familia se resguardaron en uno de los dormitorios. Gabriel (Matías Oviedo) tomó su arma, preparándose para defender a los suyos.

El "Rucio" (Sebastián Saguz) y Félix (Matías Schudeck) iban con la orden de abrir fuego y aniquilar a los Guerrero, pero el excomisario los mantuvo a raya mientras se parapetaba contra los muros de la vivienda.

"¡Salgan de acá o los reviento a balazos!", gritó Santana.

El Jardín de Olivia / Mega

Nacha ayudó sin querer

Las cosas se pusieron color de hormiga cuando Ignacia (Cota Castelblanco) llegó. Santana tuvo que protegerla, pero no era necesario. Los dos matones tuvieron miedo de disparar y herir a la hija del jefe, así que se fueron, abortando la misión.

Aliviados, Gabriel y Nacha fueron hasta la habitación para dar las buenas nuevas y darse un abrazo.