Bastián se convirtió en el héroe de una desconocida joven en El Jardín de Olivia

04 may. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 287 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) coincidió en un pub con una simpática joven que le recordó a sí mismo. Durante el breve tiempo que compartieron en la barra, ella le reveló que bebía para olvidar los problemas con su padre.

El encuentro habría quedado hasta ahí, de no ser por un hombre que se acercó a molestarla.

Bastián tiene alma de protector

Pese a que ella dejó en claro que no quería compañía, este sujeto no entendió razones y la siguió mientras caminaba por la calle. Bastián advirtió la situación y decidió ayudarla, fiel a su carácter.

El Jardín de Olivia / Mega

Por fortuna, no fue necesario recurrir a la violencia porque la presencia de Walker y una amenaza con llamar a Carabineros bastó para espantar al acosador.

"Esto no fue tu culpa. ¿Estás un poco mejor? Si quieres, te puedo llevar a tu casa o a algún lugar. No te voy a dejar sola", le prometió mientras ella lo abrazaba agradecida por ir a su rescate.