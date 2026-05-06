Podría trabajar codo a codo con Bastián: Elisa recibió una invitación del Grupo Vial en El Jardín de Olivia

06 may. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 289 de El Jardín de Olivia, la fundación que patrocina el Grupo Vial necesita una nueva portavoz, tras el reportaje que deja en muy mal pie a Vanessa (Begoña Basauri).

Mariana (Catalina Stuardo) es la encargada de entrevistar a los candidatos al puesto, pero Bastián (Alonso Quintero) ya tiene una persona en mente que podría cumplir con los requisitos.

Crece la cercanía entre Bastián y Elisa

Después de hacer buenas migas con Elisa (Carla Medel), Walker la llamó porque recordó que la joven es trabajadora social y se encontraba buscando trabajo.

El Jardín de Olivia / Mega

Apenas contestó, la joven le dijo: "Por acá, la pastelita que rescataste ayer. Y ya que en pedir no hay engaño, acá va mi currículum por si sale alguna peguita".

Y aunque Bastián no se comprometió con el puesto, sí le garantizó una entrevista para ese mismo día.