Podría trabajar codo a codo con Bastián: Elisa recibió una invitación del Grupo Vial en El Jardín de Olivia
En el capítulo 289 de El Jardín de Olivia, la fundación que patrocina el Grupo Vial necesita una nueva portavoz, tras el reportaje que deja en muy mal pie a Vanessa (Begoña Basauri).
Mariana (Catalina Stuardo) es la encargada de entrevistar a los candidatos al puesto, pero Bastián (Alonso Quintero) ya tiene una persona en mente que podría cumplir con los requisitos.
Crece la cercanía entre Bastián y Elisa
Después de hacer buenas migas con Elisa (Carla Medel), Walker la llamó porque recordó que la joven es trabajadora social y se encontraba buscando trabajo.Ir a la siguiente nota
Apenas contestó, la joven le dijo: "Por acá, la pastelita que rescataste ayer. Y ya que en pedir no hay engaño, acá va mi currículum por si sale alguna peguita".
Y aunque Bastián no se comprometió con el puesto, sí le garantizó una entrevista para ese mismo día.Ve el capítulo en