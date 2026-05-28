Clemente sacrificó su amor por Diana para protegerla de Luis Emilio en El Jardín de Olivia

28 may. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 305 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) le confesó a Clemente (Pipo Gormaz) que lo sigue amando. Esa fue la razón principal por la que ya no está con Gabriel (Matías Oviedo), pero él se restó de dar el paso definitivo.

La inminente liberación de Luis Emilio (Alejandro Trejo) le hizo temer por la seguridad de Guerrero y su familia, sumado al secuestro de Olivia (Violeta Silva).

"Diana, yo daría todo porque lo de mañana salga bien, que recuperemos a mi hija y nos podamos ir los tres lejos, pero no puedo porque mi papá va a salir libre. Yo me tengo que asegurar que él no vuelva a asesinar, que no vuelva a abusar, ni vuelva a hacerle daño a nadie más", aseguró Walker.

El Jardín de Olivia / Mega

La presencia de Luis Emilio sigue siendo el mayor obstáculo entre los dos y ni siquiera la cárcel lo ha logrado detener. Clemente dijo que el amor entre los dos solo "fue un sueño".

Y con un beso de despedida, se alejó de la terapeuta.