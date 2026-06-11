El "Rucio" y Félix fallaron: Pasaron por el motel donde se escondía Clemente y no se dieron cuenta en EJDO

11 jun. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 315 de El Jardín de Olivia, el "Rucio" (Sebastián Saguz) y Félix (Matías Schudeck) comenzaron a buscar en todos los moteles de Colina a Clemente Walker (Pipo Gormaz).

Franco (Emilio Edwards) les dio la pista y llegaron precisamente al lugar en el que el empresario se escondía.

Uno de los trabajadores llevaba consigo una lista de huéspedes y los matones, a punta de pistola y amenazas, le arrebataron los papeles para mirar los nombres. Con una mirada rápida, no lo encontraron y en lugar de inspeccionar cada habitación, se fueron.

El Jardín de Olivia / Mega

Franco está molesto

En la noche, Freddy llamó a Barraza para darle las malas noticias: "Oye, nos ha ido mal con lo del 'primo' Clemente".

Molesto con el mal trabajo de los dos, Franco los instó a terminar la ronda de revisión y si es necesario, al día siguiente realizarían otra.

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