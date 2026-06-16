Franco está en el ojo del huracán: Luis Emilio lo descubrió con Vanessa en El Jardín de Olivia
En el capítulo 318 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) abrió la puerta de su departamento y se encontró cara a cara con Luis Emilio (Alejandro Trejo), sin embargo, no estaba sola.
Franco (Emilio Edwards) se quedó esa noche para cuidarla y terminó amenazando a su jefe con un arma: "Caballero, le voy a pedir que se retire de aquí inmediatamente, o sino voy a tener que sacarlo".
Las excusas de Franco
Barraza y Walker salieron del departamento y hablaron en secreto en los pasillos del edificio. El empresario estaba molesto y exigió saber qué fue toda esa pantomima que realizaron momentos atrás. ¿Franco lo traiciona por una mujer?Ir a la siguiente nota
"Quedó tan asustada que me contrató para que la ayude con su seguridad. Yo quería encontrar a su hijo: esta es la principal fuente de información que tenemos para saber dónde está, y ella no sospecha nada", argumentó Barraza.
Luis Emilio no le creyó, pero decidió jugar su juego: "Enfócate en encontrar a mi hijo, porque voy a terminar pensando en que esta faramalla que estás armando con Vanessa es algo más que pega".