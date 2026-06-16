Franco está en el ojo del huracán: Luis Emilio lo descubrió con Vanessa en El Jardín de Olivia

16 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 318 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) abrió la puerta de su departamento y se encontró cara a cara con Luis Emilio (Alejandro Trejo), sin embargo, no estaba sola.

Franco (Emilio Edwards) se quedó esa noche para cuidarla y terminó amenazando a su jefe con un arma: "Caballero, le voy a pedir que se retire de aquí inmediatamente, o sino voy a tener que sacarlo".

El Jardín de Olivia / Mega

Las excusas de Franco

Barraza y Walker salieron del departamento y hablaron en secreto en los pasillos del edificio. El empresario estaba molesto y exigió saber qué fue toda esa pantomima que realizaron momentos atrás. ¿Franco lo traiciona por una mujer?

"Quedó tan asustada que me contrató para que la ayude con su seguridad. Yo quería encontrar a su hijo: esta es la principal fuente de información que tenemos para saber dónde está, y ella no sospecha nada", argumentó Barraza.

Luis Emilio no le creyó, pero decidió jugar su juego: "Enfócate en encontrar a mi hijo, porque voy a terminar pensando en que esta faramalla que estás armando con Vanessa es algo más que pega".

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