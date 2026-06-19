"Quiero que mi legado sea para ti": Luis Emilio eligió a Joaquín como su sucesor en El Jardín de Olivia

19 jun. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 321 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) presentará a Joaquín (Francisco Dañobeitia) como el nuevo director ejecutivo de la empresa porque quiere seguir trabajando con él.

Undurraga desconfía porque se vio obligado a ayudar a su exsuegro a punta de pistola y no está seguro de qué le espera.

Para tener un gesto de buena voluntad, Walker le devolvió la carta de despedida que escribió: "Es una cosa totalmente fuera de control de mi parte, pero estaba paranoico y todo el mundo me estaba dando vuelta la espalda. Rómpela para que no quede huella de ese error que cometí".

El Jardín de Olivia / Mega

"Voy a hacer que valga la pena"

Pero las cosas no quedaron ahí. Luis Emilio tiene grandes expectativas de Joaquín, al punto en que lo consideró su próximo heredero.

"Si te quedas trabajando a mi lado como mi mano derecha, te juro que voy a hacer que valga la pena. (...) Joaquín, eres el padre de mi nieta, eres como un hijo para mí y, en algún momento, quiero que mi legado sea para ti", prometió.

Todo sobre El Jardín de Olivia