Christian se acobardó y prefirió escapar a declarar en favor de Karina en El Jardín de Olivia

19 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 321 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) llamó a Christian (Juan José Gurruchaga) porque tiene que solucionar el lío en el que metió a Karina (Jacinta Rodríguez).

"A mi niña la tienen detenida y la pueden tomar presa, vente para acá altiro a arreglar lo que hiciste", reclamó la peluquera a su ex, mientras él armaba una maleta para irse.

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Presionado, Christian confesó la verdad: "Escúchame, Yoya, no es lo que tú piensas. Yo no tuve nada que ver con eso. (...) Tienes que creerme, esa droga me la pusieron en el auto... fue Joaquín Undurraga".

El Jardín de Olivia / Mega

Confrontación en el hotel

Si Joaquín está detrás de este plan, las cosas son mucho más graves de lo que pensaban en un principio. Gloria fue al hotel en que se hospedaba Christian para obligarlo a acompañarla a la comisaría, pero lo descubrió listo para huir del país. "¡Tu hija está presa! ¡Hazte cargo! ¡Hazte hombre de una vez por todas!", exigió ella mientras lo perseguía por la calle.

"¡Yo no puedo ir a los pacos! Tengo los papeles manchados, por eso me van a meter en cana, ¿entiendes por qué no puedo ir? Te voy a ayudar, te voy a mandar un escrito de Argentina cuando llegue allá, ¿estamos?", respondió él mientras se subía a un auto con dirección al aeropuerto.

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