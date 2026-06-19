"Sería lamentable que tu niño se quede solo": Luis Emilio amedrentó a Mariana para que lo obedezca en EJDO

19 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 321 de El Jardín de Olivia, Mariana (Catalina Stuardo) guardaba las cosas de su escritorio porque renunció apenas supo del regreso de Luis Emilio (Alejandro Trejo) a la compañía.

Sin embargo, Walker regresó mucho más peligroso tras sus 10 meses en confinamiento, y se acercó a la secretaria para impedir su partida: "A mí me encantaría seguir trabajando contigo como en los viejos tiempos... esos buenos viejos tiempos, ¿te acuerdas?".

Mariana podría ser inculpada

Mariana hizo acopio de valor e insistió en que ella quería marcharse. Entonces, Luis Emilio hizo uso del plan B: amenazarla.

El Jardín de Olivia / Mega

"Tengo entendido que esos contratos fraudulentos de la fundación pasaron por tus manos. No me cabe duda que no tienes nada que ver con eso, pero la fiscalía que está investigando el caso. No sé... puede darse cuenta de eso e iniciar acciones en tu contra. Sería lamentable que te vieras arrastrada por todo ese circo y tu niñito se quedaría solo", dijo.

Entonces le ofreció una alternativa; una cláusula de salida donde se la exima de responsabilidad en los contratos, pero tiene que ir a firmarla al mismo hotel donde Walker la atacó.

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