"Donde nadie lo encuentre": Esta es la macabra orden de Luis Emilio para eliminar a Franco en EJDO

24 jun. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 324 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) citó al "Rucio" (Sebastián Saguz) para darle una orden clara: acabar con Franco Barraza (Emilio Edwards) después de su última misión.

"Después que encuentren a Clemente y lo pongan tras las rejas, quiero que te encargues de Franco. Al perro que muerde la mano que le da de comer, hay que sacrificarlo de una, porque si no, te va a seguir mordiendo", señaló Walker.

Sin cartas de despedida para Franco

Freddy nunca confió en el subordinado del jefe y se mostró más que dispuesto en acabar con Franco.

El Jardín de Olivia / Mega

"Démosle con el sacrificio entonces. ¿Quiere que lo hagamos escribir la cartita de despedida o lo despachamos así nomás?", preguntó.

Luis Emilio no se mostró partidario de ninguna porque quería un castigo ejemplar. "Nada de cartas. Quiero que lo metan en un hoyo bien profundo donde nadie lo encuentre. Eso sí, dense todo el tiempo con él y déjenle claro que a Luis Emilio Walker nadie le falta el respeto", zanjó.

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