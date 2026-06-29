El "Rucio" se salvó de la cárcel gracias a la providencial ayuda de Luis Emilio en El Jardín de Olivia

29 jun. 2026 - 18:02 hrs.

En el capítulo 327 de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) y Mardones (Víctor Montero) interrogaron a Freddy Tapia (Sebastián Saguz) por la muerte de Lalo Acosta (Jorge Denegri).

El "Rucio" no tenía muchos argumentos para su coartada el día del crimen. Sin saber explicar en qué lugar hacía sus "negocios" y sin boletas sobre la compra de un supuesto café que pudieran geolocalizarlo, el delincuente se vio acorralado por las preguntas de los policías.

La intervención de Luis Emilio

Pero como siempre, Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) contaba con toda la ayuda que el dinero puede comprar y llevó a uno de sus abogados de confianza para que liberaran a su subordinado.

El Jardín de Olivia / Mega

Entre sus manos tenía las imágenes de una cámara de seguridad en la que se veía a Freddy Tapia a muchos kilómetros del sitio del suceso. ¿Cómo podría ser él el asesino? Sería imposible que pudiera estar en Colina para ajusticiar al abogado.

Esto fue suficiente para que liberaran a Tapia, pese a la frustración de Gabriel.

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