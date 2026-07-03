¡Lo besó apasionadamente! Ignacia quiere bajar la guardia de Joaquín y recuperar su confianza en EJDO

03 jul. 2026 - 17:58 hrs.

En el capítulo 331 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) permitió una visita de Ignacia (Cota Castelblanco) a Berni, pero bajo su supervisión. Una vez cumplido el encuentro entre madre e hija, le pidió que se fuera porque tenía muchas cosas que hacer.

Nacha se ofreció a cuidar de la bebé si él estaba ocupado, pero solo molestó a su ex. "El tribunal tomó una decisión, tú sabes que ni siquiera voy a discutir esto contigo".

Una última medida

Ignacia estaba decidida a ganarse la confianza de Joaquín, sea como sea.

El Jardín de Olivia / Mega

"Por favor, dime qué es lo que tengo que hacer para estar cerca de mi hija, dime qué quieres y lo hago. ¿Y si te dijera que voy a terminar con la Karina, tú me prometes que podría ser parte de la vida de la Berni?", preguntó ella ante la incredulidad de Undurraga.

Para que se diera cuenta que iba en serio, se le acercó y lo besó apasionadamente.