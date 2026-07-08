Siguen enamorados: Bastián y Jessica confesaron lo que sienten tras su separación en El Jardín de Olivia

08 jul. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 334 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) buscó a Jessica (Ignacia Sepúlveda) porque tras encontrarla nuevamente y saber el mal momento que pasaba por culpa de su padre, no podía ignorar sus sentimientos.

"No puedo no preocuparme porque no puedo dejar de pensar en ti. Yo yo sé que tú diste vuelta la página con todo esto, y te juro que yo he tratado, pero no soy capaz. No soy capaz de sacarte de mi cabeza, porque no puedo dejar de amarte", confesó.

El Jardín de Olivia / Mega

"No quiero olvidarme de ti"

Pero la buena noticia es que este amor es mutuo.

La lejanía tampoco ayudó a Jessi a olvidarlo. "He tratado de dejar el pasado atrás y y yo tampoco puedo. No quiero, Basti... yo no quiero no quiero olvidarme de ti. También te sigo amando", le respondió la periodista.

Y tras sincerarse, se dieron un beso que esperaron meses para concretar.