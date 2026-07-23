"Soy una víctima": Vanessa preparó desgarrador video para denunciar a Luis Emilio en El Jardín de Olivia

23 jul. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 343 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) buscó a Clemente (Pipo Gormaz) con una idea para combatir a Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Ella lo había denunciado ante la justicia por sus abusos, pero esta vez está dispuesta a que la acusación sea pública. No es algo fácil de hablar, pero ella grabó un video en el que cuenta los pormenores del ataque del empresario.

"Cuando yo llegue a Costa Rica y esté segura, lo voy a publicar en mis redes sociales", señaló la periodista, esperanzada de que otras víctimas decidan hablar con este primer paso.

El Jardín de Olivia / Mega

Clemente valoró el gesto, pero quiso estar seguro de que Vanessa comprendía todas las implicancias de contar su verdad y enfrentarse públicamente a Luis Emilio.

"Sí, lo tengo claro. Tu papá se va a tirar en contra mía y con todo, pero, ¿sabes qué? A estas alturas me da lo mismo; no tengo nada que perder porque tu papá me lo quitó todo, pero él sí tiene mucho que perder. Cuando este video se viralice, no solo Jessica y yo vamos a estar dispuestas a denunciarlo y ahí, finalmente, tu papá va a caer y va a pagar por todo el daño que nos ha hecho".