Luis Emilio quiere aprovecharse de Diana tal como hizo con Ángela en El Jardín de Olivia

04 ag. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 350 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) debió abandonar su revólver para salvar a Elisa (Carla Medel) y con ello, quedó indefensa frente a Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Bastaron unas pocas preguntas para que Walker supiera del sedante en los bombones, obligando a la terapeuta a comer uno.

El Jardín de Olivia / Mega

Lo que le espera a Diana

El efecto fue rápido y Diana terminó tendida en el sofá mientras Luis Emilio ya imaginaba lo que haría con ella. Incluso recordó los momentos que pasó con la difunta Ángela (Ana Domínguez) en esa misma oficina.

"Tantos tantos lindos momentos que pasé con tu madre aquí misma. Bueno, lamentablemente, la última vez ya sabemos lo que pasó... Yo te prometí, te dije que este momento iba a llegar y soy un hombre de palabra", susurró mientras la besaba en la mejilla.

"Ahora voy a descubrir qué es lo que tenía a Clemente tan empotado contigo", anunció maliciosamente.