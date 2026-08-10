¡Félix otra vez! Mariana y su hijo se salvaron por poco gracias a la oportuna intervención de Clemente en EJDO

10 ag. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 353 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) quería darle seguridad a Mariana (Catalina Stuardo) y fue hasta su casa para resguardarla a ella y a su hijo en su propio hogar.

La secretaria es una de las mujeres que va a testificar contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) y le llegaron amenazas para disuadirla de acudir al juicio y ella, muy asustada, tenía intenciones de dar un paso atrás.

Precisamente por temor de que algo sucediera, Clemente acudió y se encontró cara a cara con Félix (Matías Schudeck) intentando secuestrar a Mariana y el pequeño.

El Jardín de Olivia

Un gran acto de valentía

Pese a que el matón de su padre estaba armado, Walker lo enfrentó y forcejearon, al punto que se percutó un tiro accidentalmente en plena calle.

Gracias a la buena fortuna, Clemente golpeó a Félix y logró reducirlo. Mariana y el niño escaparon del auto en el que estaban y se fueron con el padre de Olivia (Violeta Silva) a esperar por la audiencia. Finalmente, se decidió a actuar porque Luis Emilio no puede seguir impune.