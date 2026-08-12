Clemente hizo una romántica propuesta en El Jardín de Olivia: "Diana Guerrero, ¿te quieres casar conmigo?"

12 ag. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 355 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) le pidió a Diana (Nicole Espinoza) tener un momento a solas y ambos salieron al jardín de los Guerrero.

"Yo me quiero despertar todos los días mirando esa carita hermosa. Quiero despertarme al lado de la mujer que más he admirado en mi vida y que quiero que sea la segunda mamá de la Oli", dijo Walker mientras se arrodillaba ante la terapeuta.

La respuesta de Diana

"Diana Guerrero, ¿te quieres casar conmigo?", preguntó y ella, con los ojos llenos de lágrimas, aceptó sin dudar.

El Jardín de Olivia / Mega

Tuvieron que esperar al menos dos años para poder dar este paso tan importante y con Luis Emilio (Alejandro Trejo) fuera de sus vidas, por fin pueden empezar algo juntos. "Quiero pasar el resto de mi vida contigo, para siempre. Sí, quiero mucho", dijo Guerrero.

Y para sellar su compromiso, se besaron apasionadamente.