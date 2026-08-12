También tenía un anillo: Gabriel quedó destrozado por el compromiso de Diana en EJDO

12 ag. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 355 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) iba de visita a casa de Diana (Nicole Espinoza) y, sin quererlo, fue testigo directo de la propuesta de matrimonio de Clemente (Pipo Gormaz).

El comisario también llevaba un anillo de compromiso para la joven, pero tristemente se dio cuenta que ella quería estar con alguien más.

El Jardín de Olivia / Mega

La llamada

Como Diana lo esperaba, llamó a su teléfono y él tuvo que dar una excusa por no presentarse. Ella, por considerarlo alguien importante en su vida, le quiso contar lo que acababa de ocurrir: Clemente le pidió matrimonio y ella aceptó.

"Me alegro, me alegro harto por ti. Bueno, ¿qué te puedo decir? Fue un contrincante difícil... creo que alguna vez te dije que prefería jugar el partido y perderlo que no intentarlo nunca", respondió él, intentando disimular su tristeza.

Ella quiso levantarle el ánimo: "No perdiste nada, es la vida. Así es la vida Gabo, y yo estoy completamente segura que uno siempre toma el camino correcto".