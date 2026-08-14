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"Usted es el degenerado...": Luis Emilio no aguantó más y asfixió a su padre en El Jardín de Olivia

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 357 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) estaba dispuesto a dejar ir a su padre, hasta que una última frase le hizo cambiar de opinión. 

Él, que siempre buscó que Anselmo (Pepe Herrera Hormazábal) se arrepintiera de lo que le hizo en la infancia, se terminó por dar cuenta que su progenitor nunca sintió amor por él.

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"Tan delicado que me saliste, Lucho; pareces mujer mendigando un poquito de cariño. Yo pensé que habiendo estado tanto tiempo en la cárcel, te ibas a robustecer, pero saliste más llorón que nunca... Nada de raro por lo que te pasó ahí dentro al saber que abusaste de tantas mujeres", le dijo su anciano padre. 

El Jardín de Olivia / Mega
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La última humillación

Sus palabras terminaron por herir el orgullo de Luis Emilio, quien tomó una almohada y la presionó fuertemente contra la cara de Anselmo para impedirle respirar. 

"¿Quién es el mariconcito? Yo no soy ningún maricón, papá; soy bien hombre. Usted es el degenerado", susurró.

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