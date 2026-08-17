"Se acabó": Bernardita fue la última persona que Luis Emilio vio al momento de morir en El Jardín de Olivia

17 ag. 2026 - 16:55 hrs.

En el capítulo 358 y final de El Jardín de Olivia, la mano de una mujer inyectó un medicamento desconocido en la vía de Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien se recuperaba del atropello que sufrió en el aeródromo.

Walker abrió los ojos poco a poco y vio a alguien inimaginado. Bernardita (Catalina Guerra) volvió de entre los muertos para llevarlo consigo al otro lado.

"Tranquilo, Luis Emilio, no te muevas. Esto va a ser rápido. Esto lo hago por mí y por todas las mujeres que abusaste, por todo el daño que has hecho y por todas las muertes que cargas en tu conciencia", le dijo su fallecida esposa.

El Jardín de Olivia / Mega

Y aunque el empresario quiso resistirse, Bernardita le pidió aceptar su fatal destino: "No te muevas. Se acabó, Luis Emilio, se acabó. Es hora de que pagues por todo lo que has hecho".

El aire le comenzó a faltar y su corazón falló. Walker entró en crisis y los médicos no pudieron salvarlo.