Vanessa obtuvo su venganza: Ella fue quien inyectó el medicamento que acabó con Luis Emilio en EJDO

17 ag. 2026 - 17:00 hrs.

En el capítulo 358 y final de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) vio a Bernardita (Catalina Guerra) al momento de morir, pero quien realmente inyectó el líquido que lo mató fue Vanessa (Begoña Basauri).

La periodista sabía que si Walker se recuperaba, todo volvería a empezar una vez más. Ni siquiera la cárcel fue suficiente para detenerlo y con tanta tragedia a su alrededor, la muerte era la única respuesta.

Vanessa se deshace de la evidencia

En nombre de Omar (César Sepúlveda), Franco (Emilio Edwards) y ella misma, Riesco entró en la habitación de Luis Emilio y con el mismo sigilo, salió y huyó por las escaleras.

El Jardín de Olivia / Mega

Ninguna enfermera o médico reparó en ella, así que tuvo tiempo de limpiar cualquier huella que quedara en la jeringa y la desechó en otro piso del centro médico.

Nadie sospechó de una posible intervención de terceros en el deceso, así que quedó libre de polvo y paja.