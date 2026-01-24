Logo Mega

Karina tendrá que pagar las consecuencias: Así es como Luis Emilio descubrió a la pintora en EJDO

  • Por Marcela Paillape
Karina tendrá que pagar las consecuencias: Así es como Luis Emilio descubrió a la pintora en EJDO

Karina (Jacinta Rodríguez) e Ignacia (Cota Castelblanco) jugaron al límite y pagaron las consecuencias. Desde que la artista regresó a Chile, no pudieron mantenerse alejadas y cometieron el error de ser imprudentes. Lo que debía ser un secreto salió a la luz en El Jardín de Olivia

Gloria (Francisca Gavilán) y Diana (Nicole Espinoza) le advirtieron a Karina no salir por ningún motivo. Luis Emilio (Alejandro Trejo) amenazó con quitarles la tuición de Samuel (Simón Beltrán) si la volvía a ver en el país, pero ella desoyó los consejos. 

Se vio en varias oportunidades con Ignacia, al punto en que Joaquín (Francisco Dañobeitia) llegó a escuchar la voz de su esposa cuando llamó a la pintora. 

Joaquín desencadenó todo

Una vez Ignacia le pidió el divorcio, Undurraga revisó las redes sociales de Kari y se dio cuenta que llevaba muchos días sin subir publicaciones. ¿Qué podía significar? Ya tenía la sospecha de que estaba en Chile y tras llamar a la academia de arte en Barcelona, confirmó que llevaba una semana ausente. 

Por eso es que siguió a Nacha al día siguiente y la descubrió junto a la hija de Gloria; las dos planeaban comprar un departamento para vivir oficialmente en pareja.

Como quería que las descubrieran in fraganti, Joaquín le contó todo a Luis Emilio y este les hizo una visita en su nuevo "nidito de amor", dejando en claro que Karina pagará caro por desobedecer sus órdenes

