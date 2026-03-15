¿Por qué Rocío presentó cargos contra Karina? Por esto estuvo a punto de ir a la cárcel en EJDO

15 mar. 2026 - 10:30 hrs.

El Jardín de Olivia una de sus semanas más intensas y todo está relacionado con la investigación de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

Luego de múltiples insistencias, Karina (Jacinta Rodríguez) logró hablar con Rocío (María Jesús Miranda) sobre lo que pasó en el hospital con la esposa de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Durante esta conversación, la enfermera reveló que, pese a perder mucha sangre y a la herida de bala, se logró estabilizar a la mujer. Sin embargo, su estado de salud cambió completamente cuando un desconocido ingresó a su pieza.

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"Pasó como un minuto y empezaron a sonar los monitores porque se había descompensado", relató Rocío, asegurando que creía que "la envenenaron, que le pusieron una sobredosis de sedantes".

La confesión de Rocío sirvió de poco, puesto que, de manera sorpresiva, apareció Burgos (Juan Carlos Cáceres), quien tomó detenida a Karina por, supuestamente, obstruir en la investigación sobre Bernardita.

La fiscal Montes (Susana Hidalgo) tomó conocimiento del caso y decidió entrevistar a la prima de Diana (Nicole Espinoza), quien señaló que la enfermera le confirmó que la señora fue asesinada y que sufría presiones para quedarse callada.

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Pero Rocío contradijo dicha versión, es más, aseguró que estaba siendo presionada para mentir y decidió presentar cargos contra Karina por obligarla a dar un falso testimonio en medio de una investigación.

Finalmente, Luis Emilio chantajeó a Ignacia (Cota Castelblanco) para terminar su relación definitivamente con Karina, de lo contrario la artista iría un largo tiempo a prisión.