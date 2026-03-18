Liderazgo en rating y premiaciones clave: Los grandes hitos del primer año al aire de El Jardín de Olivia

18 mar. 2026 - 18:00 hrs.

La teleserie vespertina de Mega, El Jardín de Olivia, ha enamorado a los chilenos y chilenas, consolidándose como el principal programa del horario de la tarde.

De este modo, la producción del área dramática de Megamedia se ubica usualmente dentro del top 10 diario de Kantar Ibope, y despierta consistentemente conversaciones en redes sociales.

Los grandes hitos de El Jardín de Olivia

La ficción protagonizada por Nicole Espinoza y Pipo Gormaz se ha consolidado como lo más visto en su horario con amplia diferencia, promediando 584.801 personas por minuto desde el 1 de abril de 2025, fecha en la que se inició la nueva medición de rating, y el 17 de marzo de 2026.

El Jardín de Olivia

Así, la teleserie concentra el 41,6% de la teleaudiencia que sintoniza los cuatro canales principales de la TV abierta. En ese mismo horario entre esas fechas, TVN promedia 272.989 personas por minuto, CHV obtiene un ponderado de 307.650 personas, y Canal 13 llega a 241.029. Además, El Jardín de Olivia ha alcanzado a 9.745.922 personas desde el 1 de abril del año pasado.

El Jardín de Olivia ha demostrado ser relevante mucho más allá de los meros números. Estos son algunos de los principales hitos que han marcado la relevancia de la teleserie:

Los Premios Caleuche 2026 fueron un momento clave en destacar el peso que ha tenido la producción en la sociedad. Tanto Nicole Espinoza como Alejandro Trejo fueron galardonados como Mejor Actriz Protagónica y Mejor Actor Protagónico, respectivamente, mientras que varios miembros del elenco asistieron a la ceremonia, dejando una gran impresión en la prensa.

El fenómeno "Karinacia", que cuenta la historia de Karina (Jacinta Rodríguez) e Ignacia (Cota Castelblanco), ha obtenido gran tracción en redes sociales, siendo comentario obligado para seguidores de las teleseries dentro y fuera de Chile. La relación entre las jóvenes es un elemento central de la historia y cada paso que dan influye directamente en el drama de Diana Guerrero y su búsqueda por la verdad en contra del poder de la familia Walker.

Grandes y emocionantes giros han sido parte central de la trama de la telenovela que reina en las tardes de la TV chilena. Impactantes momentos como la muerte de Bernardita Walker (Catalina Guerra) tras recibir un disparo en el pecho y que abrió nuevas crisis que deben enfrentar los protagonistas; la llegada de personajes como el comisario Gabriel Santana (Matías Oviedo) o la fiscal Renata Montes (Susana Hidalgo), que llegaron a cambiar radicalmente el rumbo de la teleserie; o la reciente revelación de que Leonor (Romina Norambuena) no había sido asesinada, sino que había escapado del país, y de este modo abriendo flancos a la perversa estrategia de Luis Emilio Walker.

Además, en el ecosistema digital de Megamedia, El Jardín de Olivia cuenta con grandes números. Sólo en los últimos 30 días, las publicaciones de la teleserie en las cuentas de Mega tuvieron 37.408.342 reproducciones en redes sociales, vale decir más de un millón de interacciones diariamente.

El Jardín de Olivia es una producción del Área Dramática de Megamedia y cuenta con la dirección general de Quena Rencoret. De lunes a viernes después de La Hora de Jugar.

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