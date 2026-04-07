El Jardín de Olivia logra triplicar a su competencia este martes con la impactante muerte de Omar

07 abr. 2026 - 19:00 hrs.

"Esta llamada es para decirte que te amo desde el primer día que nos conocimos... Prométeme que vas a ser fuerte, que pase lo que pase vas a luchar por estar bien".

Con esas palabras, Omar (César Sepúlveda) comenzó a despedirse de Vanessa (Begoña Basauri), mientras su vida era amenazada por su exjefe, Luis Emilio (Alejandro Trejo). Segundos más tarde, el máximo villano de El Jardín de Olivia concretó su crimen con un disparo directo a la frente de Omar.

El Jardín de Olivia / MEGA

El Jardín de Olivia triplicó a la competencia

El episodio logró un alto rating con un promedio online de 652.795 personas por minuto, que triplicó a su competencia más cercana, alcanzando un peak de 696.299 personas. En ese mismo horario, TVN promedió 205.508 personas por minuto, CHV 230.225 y Canal 13 obtuvo un promedio de 177.292 personas por minuto.

Desde que se aplica la actual medición de rating, El Jardín de Olivia se ha mantenido como el programa líder en la tarde de la TV. Entre el 1 de abril de 2025 al 6 de abril de 2026, la telenovela protagonizada por Nicole Espinoza y Francisco Gormaz promedia 587.710 personas por minuto, CHV obtiene 305.132, TVN 271.411 y Canal 13 241.154.

El Jardín de Olivia es una telenovela del Área Dramática de Megamedia, dirigida por Quena Rencoret.