Actor de Verdades Ocultas regresa a las teleseries: Estuvo seis años alejado de la televisión
Después de años, vuelve a las pantallas. Es uno de los actores que llegó a renovar la pantalla hace 2 décadas. Ahora, a sus 42 años, regresa a la televisión.
Es Emilio Edwards, recordado por su papel de Nicolás en Verdades Ocultas, personaje que lo mantuvo en Mega por varios años hasta que optó por nuevos desafíos personales y profesionales.
Su incorporación a Mega
Ahora el actor, que debutó en las teleseries en 2007, se suma a El Jardín de Olivia para vincularse con la familia Walker de un modo muy especial.
Su personaje llegará con muchos misterios a esta atrapante historia protagonizada por Nicole Espinoza, Pipo Gormaz y Matías Oviedo.
Su presente
Actualmente, Emilio Edwards está compatibilizando su carrera actoral con su rol de coach ontológico, como explica en su cuenta de Instagram, apoyando a las empresas en temáticas de liderazgo y comunicación estratégica.
Su aparición en El Jardín de Olivia podrá verse muy pronto por las pantallas de Mega.
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