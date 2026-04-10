Actor de Verdades Ocultas regresa a las teleseries: Estuvo seis años alejado de la televisión

10 abr. 2026 - 16:45 hrs.

Después de años, vuelve a las pantallas. Es uno de los actores que llegó a renovar la pantalla hace 2 décadas. Ahora, a sus 42 años, regresa a la televisión.

Es Emilio Edwards, recordado por su papel de Nicolás en Verdades Ocultas, personaje que lo mantuvo en Mega por varios años hasta que optó por nuevos desafíos personales y profesionales.

Su incorporación a Mega

Ahora el actor, que debutó en las teleseries en 2007, se suma a El Jardín de Olivia para vincularse con la familia Walker de un modo muy especial.

Mega

Su personaje llegará con muchos misterios a esta atrapante historia protagonizada por Nicole Espinoza, Pipo Gormaz y Matías Oviedo.

Su presente

Actualmente, Emilio Edwards está compatibilizando su carrera actoral con su rol de coach ontológico, como explica en su cuenta de Instagram, apoyando a las empresas en temáticas de liderazgo y comunicación estratégica.

Su aparición en El Jardín de Olivia podrá verse muy pronto por las pantallas de Mega.

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